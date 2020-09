Terrence Carson: tutti i doppiaggi della prima voce di Kratos e Mace Windu

Continua il nostro viaggio nei doppiaggi videoludici con due iconici personaggi della cultura pop, spesso noti anche ai non giocatori: Kratos e Mace Windu. Se il primo deve il suo successo ai titoli che lo vedono protagonista, il maestro Jedi è divenuto famoso per l'interpretazione di Samuel L. Jackson... Ma chi gli ha dato voce su console?

Non tutti conoscono il nome di Terrence Carson, attore e doppiatore di successo che ha costruito la sua carriera sul doppiaggio dei videogame, ma che ha recitato anche in prima persona in produzioni seriali, cinematografiche e d'animazione: Rugrats, Afro Samurai e il più recente Black Lightning per la The CW sono alcuni dei progetti che ha portato sul piccolo schermo, mentre lo abbiamo visto nei panni di Rah's Al Ghul ed Eugene Dix in Justice League vs Teen Titans e Final Destination 2.

Nel settore videoludico ha doppiato praticamene di tutto, dai videogame per i più giovani, come l'agente Cobra Bubbles in Lilo & Stitch: Trouble in Paradise, fino a Anthony Green in Saints Row IV. Altri ruoli, tra quelli minori, meno conosciuti e piccoli cameo, sono stati quelli in Syphon Filter Dark Mirror (Touchstone); Pirates The Legend of Black Kat ( Witch Doctor, Voodoo Master); EverQuest II (Grimgash the Black); Eragon (Ajijad); BioShock Infinite (Preacher Ray); Far Cry Primal (Tensay); Unreal Tournament 3 (Othello) e in Star Trek Klingon Academy Academy e Tron Evolution.

Menzione a parte meritano invece, Mace Windu, una delle sue più grandi interpretazioni: lo abbiamo "visto" imbracciare la leggendaria lighsaber viola in Star Wars: Galactic Battlegrounds (In cui doppiò anche Darth Vader); Star Wars The Clone Wars, La Vendetta dei Sith e Battlefront II, ma anche in Republic Heroes, Kinect Star Wars e Disney Infinity 3.0.

Fin dalla prima apparizione del guerriero (nel 2005) Kratos è stato doppiato da Carson, che da lì ne ha fatta di strada tra capitoli principali saga e spin-off. In God of War Ascension del 2013 Kratos appare nella duplice versione bambina (doppiata da Antony Del Rio) ed adulta e sarà proprio con questa interpretazione che Carson dirà addio al personaggio. In God of War del 2018 il personaggio appare infatti molto invecchiato, trasformazione radicale sottolineata anche dal passaggio del microfono a Christopher Judge (Stargate SG-1 e The Dark Knight Rises), che gli sviluppatori ritennero più adatto per il suo timbro di voce più profondo. Judge doppierà Kratos anche in God of War Ragnarok, come confermato dallo stesso attore e doppiatore tramite una serie di messaggi su Twitter.