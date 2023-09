Terrificante! Queste copertine dei videogiochi sono bruttissime, ma chi le ha approvate?

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle copertine più brutte dei videogiochi, anche questa volta vi proponiamo una selezione di cover davvero orribili, con un concept tremendo e una realizzazione grafica, se possibile, ancora peggiore. E non stiamo scherzando!

ICO versione USA

Che capolavoro ICO! In Giappone il gioco di Fumito Ueda aveva venduto bene ma non benissimo e per pompare le vendite negli Stati Uniti, Sony impone di ridisegnare la copertina optando per una cover che faccia sembrare il gioco un action adventure in terza persona, con tanto protagonista armato in primo piano. La copertina però non piace proprio agli americani e dopo pochi mesi (e tante critiche) il publisher ripubblica il gioco negli USA con la stessa poetica copertina della versione PAL europea.

Street Warrior

Phoenix Games, un nome una garanzia. Sempre loro, autori di tanti giochi PS2 orrendi con copertine ancora più brutte. E Street Warrior non fa eccezione, a partire dal logo e fino ai modelli poligonali dei protagonisti (per non parlare del cane). E vogliamo discutere dell'ambientazione di sfondo? Meglio di no.

Bust-A-Move 2 Arcade Edition

La versione casalinga di Bust-A-Move 2 per Saturn e PlayStation aveva una copertina tremenda, sfondo viola psichedelico con tante palline (viola... anche loro) che racchiudono i volti di persone con degli stecchi davanti agli occhi. Causa dipendenza, dovrebbe essere illegale... recita la didascalia in calce. Sicuramente questa cover dovrebbe essere bandita!

Mega Man per NES

Chi ha disegnato la copertina di Mega Man in versione USA non ha ovviamente mai visto il gioco. Da quando Mega-Man ha la tuta blu e gialla? E da quando impugna una pistola? Per non parlare dello sfondo, piuttosto confuso. Per fortuna il gioco è un capolavoro.

Super Duper Sumos

Super Duper Sumos è una serie animata piuttosto popolare uscita nei primissimi anni 2000: Midway ha pubblicato anche un videogioco per Game Boy Advance, con una copertina che è diventata rapidamente oggetto di satira e meme. Il motivo? Beh, giudicate voi. Divertente? Forse. Trash? Di sicuro! Bella da vedere? Nemmeno un pochino.

Batman Arkham City Game of the Year Edition

Batman Arkham City è stato uno dei più grandi successi del 2011, l'anno successivo esce la Game of the Year Edition con tutti i DLC e una nuova copertina. Guardatela bene, la trovate qui sotto. D'accordo, il publisher voleva celebrare gli ottimi voti e i tanti perfect score ricevuti dal gioco, ma a parte le citazioni delle testate non c'è altro, o quasi, se non il volto di Batman e il logo del gioco minuscolo sulla destra. Una composizione molto confusionaria che di certo non valorizza l'artwork.