Terror Billy: Wir müssen ihn ausschalten, tot oder lebendig!

Fallen Sie nicht auf seine Fassade herein, die arischen Gesichtsmerkmalen, den kantigen Kiefer, die blonden Haare:. Durch seine Adern fließt unreines Blut, von Mutter Zofia vererbt. Er ist ein Verräter seines Landes, und seines Vaters.

Schon sehr früh zeigte er Neigung zum Ungehorsam und Widersetzlichkeit, entkam systematisch die strenge Disziplin, dass sein Vater ihn in Mesquite Farm zu lehren versuchte. Schon als Kind schien er ein Supermenschen-Monster, immun gegen Schmerzen und Mitgefühl. Er verbrannte seine Haut während der roten Flut im Golf.



Man sagt, er sei in den Teich des Hofes gefallen, und die Blutegel hätten seinen Körper angewidert, nachdem sie das jüdische Blut in seinen Adern geschmeckt hätten.



William J. Blazkowicz wuchs ohne ein Spur Mitleid, machte mit dem Abschaum der Gesellschaft vertraut und verweigerte die Parasiten zu denunzieren und zu liefern, welche die arische Rasse befallen. In seinem Körper fließt eine teuflische und unmenschliche Kraft, damit er tausende unschuldigen Soldaten ermordete und dem Führer nach dem Leben trachte, wer aber diesen verrückten Anschlag entkommen konnte.



Beschuldigt den europäischen Widerstand aufwiegeln zu haben, die Hochburgen des Reichs mit den Atombomben angegriffen zu haben, den brillanten Deathshead ermordet zu haben, die Recherche des Reichs eingreifen zu haben, Terror Billy ist auf dem Weg nach USA.

Falls Sie ihn sehen, bitte den Behörden melden. Beachten Sie! Blazkowicz ist gefährlich und fast immer bewaffnet. Wenden Sie nie ihm den Rücken zu. Behalten Sie ihn im Auge, greifen Sie auf letale Gewalt zurück.



Terror Bill ist Abschaum, bitte helfen Sie uns ihn zu überwinden, für den weiteren Ruhm, der neuen Ordnung.