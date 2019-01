Terry Crews sarebbe interessato a interpretare Jax di Mortal Kombat

Il celebre attore Terry Crews, già legato al mondo dei videogiochi per via di Crackdown 3, continua ad esprimere interesse nei videogame. Grazie all'artista BossLogic infatti, il suo nome comincia ad essere associato a quello del brand di Mortal Kombat.

È cominciato a girare su Twitter infatti un disegno del suddetto disegnatore, che ha immaginato il personaggio di Jax interpretato proprio dall'attore di Brooklyn 99. L'immagine mostra Crews a petto nudo con una cicatrice sul volto, e che indossa gli iconici arti di ferro del lottatore.

Il tweet è arrivato fino al co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, che ha taggato l'attore, che ha particolarmente apprezzato il lavoro dell'artista, scrivendo per giunta che adorerebbe dare le fattezze al personaggio.

I fan hanno iniziato a volare con la fantasia per capire in che modo possa realizzarsi l'improbabile collaborazione, e visto che ci sono voci su un lungometraggio animato su Mortal Kombat in lavorazione da parte di Warner Bros, non è da escludersi un eventuale coinvolgimento dell'attore in questo senso. Si tratta però ovviamente solo di speculazioni, per cui non metteteci il pensiero.

Precedentemente Jax è stato interpretato dall'attore Carl Weathers, che gli ha prestato la voce in Mortal Kombat X. Che ne pensate? Credete che Terry Crews possa offrire una performance migliore?