TES 6 e Avowed su Xbox Series X: OpenAI potrebbe rivoluzionarli

L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft potrebbe portare grandi vantaggi a giochi di ruolo come The Elder Scrolls 6, che insieme ad Avowed ha buone probabilità di usufruire dei frutti della collaborazione con OpenAI.

Grazie a questa partnership, infatti, il colosso di Redmond ha la licenza dell'avanzatissimo linguaggio di programmazione GPT-3, il quale è stato sviluppato grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei supercomputer Azure. Questa IA è in grado di scrivere quantità di testo notevoli e quasi indistinguibili da quelle scritte dagli umani: una tecnologia del genere potrebbe quindi essere utilizzata per generare materiale da implementare in quest secondarie e dungeon dei giochi di ruolo di prossima generazione e contribuire a renderli ancora più grandi dal punto di vista contenutistico. Insomma, se Microsoft dovesse decidere di implementare questa IA nei suoi giochi next-gen potrebbe proporre dei prodotti avanzati non solo per quello che concerne il comparto grafico ma anche per quello che riguarda il gameplay.

A questo proposito, vi ricordiamo che Todd Howard ha confermato di recente che The Elder Scrolls 6 e Starfield gireranno su un motore grafico next-gen.