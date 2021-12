TES 6 avrà questa grafica? Riverwood di Skyrim risplende nel fan remake su Unreal Engine 5

Mentre è impegnato nello sviluppo del GDR fantasy su Unreal Engine 5 Echoes of the End, Christian Gomm di Myrkur Games sta sperimentando i potenti strumenti del nuovo motore grafico di Epic e, nel lasciarsi ispirare dalle ore trascorse nella dimensione di Skyrim, ha realizzato una versione iperrealistica di Riverwood.

Nel fornirci un resoconto delle sue attività, l'Environment Artist della software house islandese spiega dalle colonne di ArtStation di aver testato in maniera approfondita i tool grafici più importanti di UE 5, dalla tecnologia MegaScans alla gestione delle risorse realizzate con l'ausilio di SpeedTree e delle ultime tecniche di fotogrammetria digitale.

Come sottolinea lo stesso Gomm, la realizzazione di questa ambientazione ha richiesto pochi giorni di lavoro, proprio in funzione della straordinaria semplicità di utilizzo dell'editor di Unreal Engine 5 nella ricostruzione di scenari come quello dell'iconico villaggio di Riverwood che ha accolto tutti gli esploratori di TES 5 Skyrim nelle fasi iniziali dell'avventura free roaming.

L'artista di Myrkur Games sottolinea come l'adozione della tecnologia Nanite di Unreal Engine 5 gli abbia consentito di mantenere un framerate e una risoluzione accettabili a dispetto dell'enorme mole poligonale, con oggetti composti tra i 100mila e i 15 milioni di triangoli!

Pur tenendo conto del fatto che TES 6 girerà su un motore nextgen diverso da UE5 (come Starfield), è comunque lecito lasciarsi cullare dal sogno di ammirare, con le prime scene di gameplay tratte dal prossimo capitolo di The Elder Scrolls, un comparto grafico tanto avanzato quanto quello ricreato in pochi giorni dall'autore di questo fan remake di Riverwood.