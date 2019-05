TES 6 e Starfield: Bethesda ha iniziato le sessioni di doppiaggio?

Sappiamo ancora molto poco riguardo a Starfield e The Elder Scrolls Online 6, i due prossimi grandi progetti che Bethesda ha annunciato durante l'E3 2018 ma che ha intenzione di lanciare soltanto durante la prossima generazione videoludica.

Finché Bethesda non si pronuncerò apertamente sull'argomento, non restano che speculazioni e rumor per tentare di carpire qualche informazione legata ai due ambiziosi titoli.

Recentemente ecco quindi sbucare online un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Zenimax Studio (proprietari di Bethesda Softworks), secondo il quale la compagnia si dice in cerca di un Voice Designer a cui sarà affidato il compito di lavorare con "diversi team" su "videogiochi tripla A di attuale e prossima generazione". In particolare, il candidato dovrà registrare "linee di dialogo originali provenienti da script originali", occupandosi naturalmente anche del lavoro di post-processing dei file audio che deriva da un compito di questo genere.

Insomma, non viene menzionato specificatamente alcun nome, ma sappiamo bene come sia The Elder Scrolls 6 che Starfield puntano a sbalordire il pubblico su console next-gen (per quanto non sia escluso un lancio cross-gen, stando alle parole di Todd Howard). Possibile quindi che Bethesda abbia iniziato a lavorare in maniera più concreta sulla sceneggiatura dei titoli, che immaginiamo conterranno la solita impegnativa mole di dialoghi e testi scritti.