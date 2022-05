TES III Morrowind compie 20 anni: l'RPG giocabile in VR in multiplayer con una mod

The Elder Scrolls III Morrowind celebra il suo ventesimo anniversario, ed i modder ancor oggi appassionati dello storico RPG di Bethesda festeggiano la ricorrenza rendendo disponibile una nuova mod che consente di giocare in Realtà Virtuale in modalità multiplayer online.

Il tool di Morrowind TES3MP è stato aggiornato ed inglobato in OpenMW VR, rendendo così possibile giocare a TES III Morrowind in VR. Anche nel caso non si abbia a disposizione un visore, sarà comunque possibile unirsi alle lobby di chi giocherà in VR. Naturalmente in questo caso l'esperienza sarà limitata e non presenterà le caratteristiche ottenibili solo tramite un visore, tuttavia il titolo rimarrà perfettamente giocabile e potrete interagire con qualsiasi utente in lobby.

Il motore open source Morrowind OpenMW è stato pubblicato per la prima volta nel 2008, sostituendo il motore Gamebryo di Morrowind con qualcosa di più robusto e malleabile con cui i modder e i tweaker sarebbero stati in grado di costruire contenuti di gioco completamente originali. Grazie a TES3MP, Morrowind è stato reso giocabile in multiplayer dal 2017, mentre OpenMW VR è stato pubblicato un paio di anni fa: ora sono stati combinati a partire dalla versione 0.8.1 di TES3MP, e i giocatori possono godersi in un'unica soluzione i contenuti multiplayer e VR.

Per avere un'idea di come potrebbe essere Morrowin in VR potete dare uno sguardo al filmato in apertura, oppure potete provare con mano l'esperienza collegandovi a questo indirizzo e seguendo le istruzioni per l'installazione.