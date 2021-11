TES IV Oblivion a 60fps su Xbox Series X|S con FPS Boost: il confronto con Xbox One X

Come parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario del marchio Xbox, Microsoft ha annunciato una lista di ben 33 giochi che da oggi traggono beneficio da FPS Boost, la tecnologia che permette a Xbox Series X|S di incrementare il framerate dei titoli delle vecchie generazioni videoludiche.

Tra i titoli che funzionano in modo retrocompatibile sull'ammiraglia di Microsoft e che finalmente possono essere fruiti ad una fluidità di gioco senza precedenti su console, abbiamo anche The Elder Scrolls IV Oblivion, storico episodio della saga RPG di Bethesda. Il canale YouTube VG Tech ci consente di dare uno sguardo ravvicinato alle migliorie apportate da FPS Boost con un video comparativo che mette fianco a fianco le versioni Xbox Series X|S e Xbox One X.

Seppur con qualche calo (fino a 43fps su Series X e 47fps su Series S), il framerate si attesta pressoché stabilmente sui 60fps con FPS Boost, mentre su One X ci si deve accontentare dei soliti 30fps (vengono inoltre registrati cali fino a 12fps). Per quanto riguarda la risoluzione grafica, abbiamo i 3072x1800p nativi su Xbox Series X e Xbox One X, ed i 2048x1200p nativi su Xbox Series S.

Intanto, Phil Spencer ha parlato del futuro della serie Bethesda, confermando una volta per tutte che The Elder Scrolls VI sarà esclusiva Xbox come Starfield.