TES Online non arriverà su Switch: per Bethesda la console non è 'abbastanza potente'

Secondo quanto riportato nel corso di una recente intervista rilasciata da un membro di Bethesda, sembra proprio che non vi siano ad ora possibilità per un approdo di The Elder Scrolls Online su Nintendo Switch.

Nel corso della Gamescom 2019, la Redazione del portale Twinfinite ha infatti avuto modo di dialogare con Matt Firor, Game Director del titolo. Nel corso della chiacchierata, l'intervistatore ha domandato se ci fossero possibilità di vedere in futuro approdare The Elder Scrolls Online sulla console ibrida della Casa di Kyoto. La risposta fornita, purtroppo, è stata negativa. Firor ha infatti evidenziato le difficoltà tecniche a cui andrebbe incontro un simile progetto, affermando: "Non succederà. L'unico modo in cui potrebbe funzionare è se ci fosse un qualche tipo di servizio streaming su Switch. Semplicemente, non è abbastanza potente". Non sembrano dunque esserci ad ora speranze per un porting del titolo sulla console Nintendo.



The Elder Scrolls Online vanta un universo videoludico in continua espansione. Recentemente, sulle pagine di Everyeye, il nostro Daniele D'Orefice vi ha presentato una ricca anteprima di The Elder Scrolls Online Scalebreaker. Il noto MMORPG a firma Bethesda ha inoltre accolto nel corso dell'estate 2019 una nuova espansione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Elsewyr.