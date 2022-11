TES V Skyrim dopo l'11 novembre 2011: il gioco Bethesda festeggia 11 anni!

Con la data dell'11 novembre 2022 cade una ricorrenza videoludica importante, che Bethesda avrebbe voluto celebrare in grande stile con il lancio di Starfield, originariamente previsto per la giornata di oggi.

Purtroppo, come noto, il destino ha voluto diversamente e l'opera fantascientifica della software house non riuscirà a debuttare su PC e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno. Nonostante la tristezza per il rinvio di Starfield, è comunque tempo di festeggiare l'undicesimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim!

L'acclamato gioco di ruolo Bethesda raggiungeva infatti il mercato videoludico esattamente 11 anni fa, nella giornata dell'11 novembre 2011. Il primo esordio di TES V: Skyrim portò la produzione a bordo di PlayStation 3 e Xbox 360, dove l'epica epopea del sangue di Drago si conquistò l'affetto e l'approvazione di pubblico e critica specializzata. Negli anni successivi, Bethesda decise dunque di riproporre l'immaginario del titolo su sempre più piattaforme, tra PC, PlayStation 4, Xbox One e l'ibrida Nintendo Switch.



Gli innumerevoli porting di The Elder Scrolls V: Skyrim hanno contribuito a mantenere viva la leggenda del Dovahkiin, che da ultimo è approdata anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie agli accorgimenti e le novità introdotte da The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition.