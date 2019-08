TES V Skyrim: spacchiamo tutto con la mod che migliora la distruttibilità ambientale!

A dispetto dei quasi otto anni trascorsi dal lancio di Skyrim, la scena dei modder dell'iconico gioco di ruolo di Bethesda non è mai stata così attiva, specie in funzione dell'incredibile popolarità che continua ad avere The Elder Scrolls V tra i suoi appassionati.

Dopo aver assistito alla pubblicazione della ciclopica total conversion Skyblivion (la mo che ricrea Oblivion in Skyrim) e dell'esilarante video esperimento compiuto da un fan che è riuscito a completare Skyrim utilizzando solo la Torcia, dall'instancabile scena dei modder di TES V ecco allora un nuovo tool che migliora esponenzialmente la distruttibilità ambientale del kolossal a mondo aperto di Todd Howard.

L'autore di questa mod, John Jarvis, afferma infatti di aver operato dei sensibili cambiamenti al motore fisico del Creation Engine per fare in modo che quasi tutti gli oggetti presenti a schermo possano essere distrutti dal giocatore.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, la mod in questione offre risultati davvero molto promettenti, come possiamo intuire ammirando il filmato dimostrativo confezionato dal programmatore amatoriale cimentatosi in questo progetto. La mod Destructible Skyrim può essere scaricata gratuitamente sulle pagine del portale NexusMods sia per la versione originaria di The Elder Scrolls V che per Skyrim Special Edition.