TES V Skyrim è uno spettacolo con le mod che evolvono la grafica e il meteo

Se volete ingannare l'attesa per il lancio di The Elder Scrolls 6, vi informiamo che sulle pagine di NexusMods è possibile scaricare gratis Patrician ENB, un pacchetto di espansioni fan made per TES V Skyrim che stravolgono il meteo e attualizzano il comparto grafico del capolavoro ruolistico di Bethesda.

Sviluppato partendo dalla suite di strumenti di ENB e appoggiandosi al path tracing dei tool Reshade, l'ultimo contenuto aggiuntivo fan made di The Elder Scrolls V Skyrim offre a tutti gli emuli del Sangue di Drago l'opportunità di esplorare una mappa open world più ricca di dettagli, con una vegetazione più vivida e rigogliosa, effetti particellari e volumetrici avanzati e nuovi modelli poligonali per armi, nemici, ambientazioni e personaggi.

Il vero piatto forte del pacchetto amatoriale Patrician ENB è però rappresentato dall'enorme elenco di condizioni climatiche e atmosferiche aggiunte dai modder: una volta installata, l'espansione fan made introduce oltre 100 effetti meteo originali, tanto nelle attività free roaming quanto nell'esplorazione degli interni dei dungeon e delle abitazioni più importanti di Skyrim.

Il video confezionato dallo youtuber Maxx'd testimonia la bontà di questa espansione fan made per le edizioni Special e Anniversary di The Elder Scrolls 5 Skyrim su PC. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui 10 anni di The Elder Scrolls 5 Skyrim nel segno della leggenda.