Teslagrad 2 si mostra finalmente in azione: scenari norreni per il sequel

A circa due anni di distanza dalla conferma dell'avvio dello sviluppo di Teslagrad 2, il titolo è finalmente pronto a mostrarsi in azione in un trailer dedicato.

In occasione del Future Games Show, è infatti tempo di osservare in azione il sequel dell'apprezzato metroidvania. Con il trailer disponibile in apertura, il publisher Modus Games alza il sipario sull'erede di Teslagrad, rivelando un'avventura da vivere nei panni di una minuta protagonista. Acquisendo il progressivo controllo dell'elettricità, la piccola Lumina dovrà ingegnarsi per ritrovare la via di casa.



Ambientato nel pericoloso regno di Wyrmheim, Teslagrad 2 rievoca le atmosfere del Nord Europa, proponendo un'avventura dalla struttura metroidvania, colma di segreti e di sorprese. Teslagrad 2 diverrà disponibile nel corso della primavera 2023, con debutto atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.



In occasione del Future Games Show, il pubblico ha inoltre potuto osservare in azione un ricco gameplay trailer di Phantom Hellcat, hack 'n' slash che fonde fasi platform in 2.5D e adrenalinici scontri in tre dimensioni.