Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered: grandi soprese per i fan della serie

Dopo l'annuncio dell'avvio dei lavori su Teslagrad 2 avvenuto nel corso degli ultimi anni, il nuovo progetto ideato dai ragazzi di Rain Games è sparito dai radar per diverso tempo. Infatti, le ultime notizie sul gioco risalgono alla fine del 2022, periodo nel quale Teslagrad 2 si è mostrato finalmente in azione con i suoi scenari norreni.

La lunga attesa si è fatta finalmente ripagare: nel corso del Nintendo Indie World dedicato alla presentazione dei giochi in uscita su Nintendo Switch, Rain Games e Modus Games hanno mostrato nuovamente al mondo intero il frutto del proprio lavoro, con un nuovo trailer che mette in scena le meraviglie del metroidvania ambientato nel mondo di Wyrmheim.

In particolare, il trailer del Nintendo Indie World ha fatto vedere alcune sequenze di gameplay del titolo, mostrando i poteri elettromagnetici in possesso della giovane Lumina che ci consentiranno di risolvere alcuni rompicapi incentrati sulla fisica. L'ambientazione di stampo scandivano, accompagnata da una colonna musicale influenzata dalla musica folk nordica, non fanno altro che accendere il desiderio dei fan del primo capitolo di provare con mano quanto realizzato con il sequel prossimamente in arrivo. Quel fantastico mondo ha molte insidie al suo interno.

Tuttavia, nel corso del trailer di presentazione di Teslagrad 2, è giunta un'importante notizia: il team di sviluppo ha annunciato anche l'arrivo della versione rimasterizzata di Teslagrad, con nuovi contenuti per i fan. Ma quando arriveranno i due giochi? La risposta è: oggi stesso! I giochi potranno essere acquistati separatamente o attraverso una collection che li conterrà entrambi al suo interno.