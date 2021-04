Test Drive, RiMS e WRC: tante novità in arrivo nei prossimi giorni, promette NACON

I curatori dei social di NACON preannunciano l'imminente arrivo di numerose novità riguardanti i progetti racing di Rims, Test Drive Unlimited Solar Crown, WRC 9 e WRC 10, presumibilmente con delle scene di gameplay mostrate dalle software house che collaborano con l'editore francese.

NACON Racing Week è la nuova iniziativa promossa dal publisher transalpino per dare modo agli appassionati di approfondire la conoscenza degli arcade racer e dei simulatori di guida finanziati dal celebre produttore di accessori per gamer che ambisce a ritagliarsi uno spazio come editore.

Tra i titoli che saranno mostrati nel corso della Racing Week di NACON troveremo perciò il simulatore motociclistico italiano RiMS Racing, l'esperienza di Marco Ponte e del team nostrano di RaceWard Studio che punta a ricreare in maniera realistica l'esperienza alla guida e le meccanica della motocicletta.

Sempre nei prossimi giorni avremo poi modo, si spera, di ammirare le primissime scene di gioco di Test Drive Unlimited Solar Crown, il nuovo capitolo dell'iconica serie di guida a mondo aperto in sviluppo presso KT Racing. Come specificato dal direttore del progetto Alain Jarniou durante il NACON Connect dello scorso anno, Solar Crown conserverà il DNA della saga e punta a evolverne i contenuti con una carriera che ci porterà in un lussuoso mondo insulare ricreato in scala 1:1. Non mancheranno poi delle finestre informative su WRC 9 e WRC 10, con tutte le novità previste per questa famosa serie rally.