Test Drive sta per tornare: il nuovo capitolo sarà svelato al Nacon Connect

Attraverso un video pubblicato sulle pagine social di Test Drive arriva finalmente la conferma dello sviluppo di un nuovo capitolo di Test Drive Unlimited, con annuncio previsto in coincidenza del Nacon Connect.

Ad accompagnare il primo teaser trailer del nuovo Test Drive troviamo un laconico messaggio che recita "siamo tornati!", con tanto di indicazione sul giorno in cui avremo finalmente l'opportunità di assistere al ritorno di questa storica saga racing a mondo aperto.

Kylotonn Racing e Nacon ci danno appuntamento alle ore 19:00 italiane di martedì 7 luglio per poter ammirare il video di annuncio ufficiale del prossimo capitolo di Test Drive, ma non forniscono ulteriori informazioni sulla natura di questo video di annuncio (comprenderà delle scene con grafica ingame o sarà un "semplice" teaser in cinematica?), sulle tempistiche di lancio o sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il titolo.

Sempre per il 7 luglio, ma questa volta alle ore 17:00, è previsto anche l'annuncio del nuovo gioco di Spiders dopo GreedFall che, secondo quanto suggerito dall'immagine teaser condivisa dalla software house parigina, potrebbe essere un GDR nextgen con ambientazione a metà tra il fantasy e il futuristico.