Test Drive Unlimited Solar Crown: atmosfere da sogno nel nuovo video in-engine

Nella cornice mediatica dell'evento che ha fatto da sfondo al nuovo video di Greedfall 2 The Dying World, Nacon e KT Racing hanno riaperto una finestra sulla dimensione racing open world di Test Drive Unlimited Solar Crown per immergerci nelle sue atmosfere da sogno.

L'ultimo filmato propostoci dalla software house francese ci offre un piccolo ma importante assaggio dell'esperienza free roaming promessaci dalla loro ricostruzione digitale in scala 1:1 dell'isola di Hong Kong.

Il nostro compito sarà quello di partecipare al Solar Crown, una competizione che vedrà i 'piloti underground' più talentuosi del pianeta cimentarsi in una serie di eventi speciali e attività open world sullo sfondo delle iniziative portate avanti dalla fittizia casa automobilistica Radiant. I 600 chilometri di strade dell'enorme mappa dell'ex colonia britannica, suddivisi in 14 distretti, saranno al centro delle innumerevoli gare singleplayer e multiplayer da disputare per ampliare il proprio garage virtuale e accrescere il prestigio del proprio alter-ego, con tanto di Photo Mode e di un profondo sistema per l'elaborazione delle auto ad ampliare ulteriormente il perimetro ludico e contenutistico.

Prima di lasciarvi al nuovo video di Test Drive Unlimited Solar Crown, vi informiamo che il titolo era e continua ad essere previsto al lancio più avanti nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.