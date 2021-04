Test Drive Unlimited Solar Crown esce a luglio: confermate le versioni next gen e Switch

Come promesso, il team di KT Racing e i rappresentanti di NACON pubblicano il nuovo video di Test Drive Unlimited Solar Crown e, per l'occasione, fissano per il mese di luglio la finestra di lancio del loro gioco di guida a mondo aperto su PC e console.

Contrariamente a quanto ipotizzato all'annuncio del trailer, nel nuovo filmato "Head to Head" proposto da NACON non sono presenti scene di gameplay ma viene mostrata una sequenza in cinematica che riassume l'esperienza da vivere partecipando alla Solar Crown, la competizione con "puntate misteriose" che si svolgerà in ogni regione di una grande mappa esplorabile liberamente.

Sempre grazie all'ultimo video, i ragazzi di KT Racing confermano di voler proporre questo titolo su tutta la gamma delle attuali piattaforme casalinghe, ovvero su PC, PS4 e Xbox One, come pure su Nintendo Switch e in una versione appositamente ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del team guidato da Alain Jarniou (l'autore dei precedenti TDU), vi lasciamo al nuovo video e alle immagini di Test Drive Unlimited Solar Crown pubblicate da KT Racing e NACON per stuzzicare la curiosità degli appassionati della serie e di giochi di guida votati al free roaming.