Test Drive Unlimited Solar Crown proprio non ce la fa: slitta al 2024, ma c'è la Beta

Il TDU Connect andato in onda nel tardo pomeriggio di oggi ha purtroppo confermato i rumor che volevano Test Drive Unlimited: Solar Crown vittima dell'ennesimo rinvio, per fortuna ha portato con sé anche diverse buone notizie. Facciamo il punto della situazione.

Leviamoci subito il dente: Test Drive Unlimited Solar Crown è stato rinviato al 2024. Annunciato nel 2020, il gioco di corse open world avrebbe dovuto vedere la luce nel settembre del 2022 su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, prima di essere posticipato al 2023 e privato delle edizioni per PS4 e Xbox One, ufficialmente cancellate. Oggi apprendiamo dunque di un ulteriore slittamento di un anno delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC: se queste ultime risultano ora previste nel 2024, lo stesso tuttavia non sembra essere valido per l'edizione Nintendo Switch, che nel comunicato ufficiale di Nacon non viene proprio menzionata.

In attesa di scoprire il destino della versione per l'ibrida di Kyoto, passiamo alle notizie più piacevoli. Nel corso di una presentazione di oltre mezz'ora (potete guardarla in replica in apertura di notizia), i ragazzi di KT Racing ci hanno portato alla (ri)scoperta del gioco mostrandoci del materiale in-engine tratto dalla versione Alpha e riaccendendo i riflettori sull'open world dell'isola di Hong Kong, che a detta loro è stata ricostruita in scala 1:1 per offrire l'esperienza driving e lifestyle definitiva. Ai giocatori verranno concesse la completa libertà nella progressione e un garage di cento automobili su licenza.

A parziale compensazione per il rinvio, dal 24 al 26 luglio si svolgerà inoltre una Closed Beta di Test Drive Unlimited: Solar Crown. I partecipanti saranno selezionati tra coloro che effettueranno l'iscrizione alla newsletter ufficiale del gioco, dunque approfittatene se siete interessati (e se ci riuscite, poiché nel momento in cui vi scriviamo risulta irraggiungibile, forse per i numerosi accessi).