Test Drive Unlimited Solar Crown sarà ambientato a Hong Kong: ecco la data d'uscita

Nella cornice mediatica del NACON Connect, gli sviluppatori di KT Racing fissano in video la data di lancio definitiva di Test Drive Unlimited Solar Crown per PC e console PlayStation e Xbox, sia di questa che della passata generazione.

In coincidenza dello show di NACON, il team di sviluppo capitanato da Amaury Beyris e Alain Jarniou ha mostrato un trailer cinematografico di Solar Crown che svela, finalmente, la "vera identità" dello scenario che farà da sfondo al titolo, ovvero la metropoli di Hong Kong.

All'ombra dei grattacieli della ormai ex colonia britannica, gli appassionati di esperienze racing a mondo aperto potranno cimentarsi in una serie di attività da completare sia in singleplayer che in eventi votati al multiplayer competitivo. Non a caso, gli autori di KT Racing promettono di offrire ai patiti del genere un progetto estremamente divertente e stratificato.

Come svelato dal trailer del NACON Connect, i bolidi ad alto contenuto di ottani di Test Drive Unlimited Solar Crown divoreranno l'asfalto digitale del nuovo gioco di guida free roaming di KT Racing a partire dal 22 settembre 2022. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sul palco virtuale del NACON Connect sono state mostrate anche le prime scene di gameplay di Steelrising, l'action ruolistico degli studi Spiders.