Test Drive Unlimited Solar Crown: nuovo rinvio, non uscirà quest'anno

Originariamente svelato nel 2020, Test Drive Unlimited Solar Crown ha già subito diversi rinvii, postponendo il ritorno della serie automobilistica open world. Sfortunatamente, la produzione curata da Kylotonn Racing non riuscirà ad arrivare entro quest'anno.

Il nuovo report finanziario dell'editore Nacon sembra aver messo in chiaro che Test Drive Unlimited: Solar Crown arriverà sul mercato non prima del primo trimestre del 2024. Il racing game era precedentemente atteso entro quest'anno, dopo essere stato già rinviato più di una volta. Al di là di questo, non vengono fornite informazioni sui motivi della decisione presa da Nacon, ma è probabile che il team di sviluppo presso Kylotonn abbia semplicemente bisogno di ulteriore tempo per rifinire l'esperienza di gioco prima di lanciarla sul mercato.

Test Drive Unlimited Solar Crown viene definito da Nacon come "Un'esperienza di guida e stile di vita diversa dalle altre. Il nuovissimo Test Drive Unlimited mantiene il DNA dei primi giochi e lo rinnova per l'era moderna. Hai la libertà di progredire come preferisci, ritorna anche il classico concetto di campionato aperto.

Con marchi confermati finora come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge e Bugatti, dovrai davvero farti strada per avere il privilegio di guidare queste auto. Scopri una nuovissima e vibrante location del mondo reale che è riproduce Hong Kong in scala 1:1".

Nel suo ultimo aggiornamento ufficiale, Kylotonn aveva mostrato una nuova galleria di immagini di Test Drive Unlimited Solar Crown.