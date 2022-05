Test Drive Unlimited Solar Crown rinviato al 2023: le brutte notizie non sono finite

Se siete tra coloro che attendevano di mettere le mani su Test Drive Unlimited Solar Crown il prossimo 22 settembre 2022, dovrete portare pazienza: il publisher Nacon ha infatti confermato che il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso gli studi di KT Racing non riuscirà a rispettare la data stabilita.

L'opera è stata infatti rinviata al 2023 e per il momento non è stata annunciata una nuova data per il gioco di corse che riporta in scena il franchise di Test Drive dopo un decennio di assenza (l'ultimo esponente, Test Drive: Ferrari Racing Legends, è stato infatti pubblicato nel 2012). Ma non è ancora finita, in quanto i produttori confermano importanti dettagli circa la distribuzione del gioco.

Il terzo episodio di Test Drive Unlimited, infatti, vedrà la luce solo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, mentre le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono state definitivamente cancellate. Le ragioni dietro questa mossa sono da ricercare "nell'obiettivo di sfruttare al meglio la tecnologie delle ultime console e massimizzare la qualità complessiva del gioco", spiega Nacon, trasformando quindi Test Drive Unlimited Solar Crown in un progetto solo next-gen.

A questo punto non resta che attendere future novità sulla finestra di lancio, accompagnare magari da filmati inediti. Ricordiamo che Test Drive Unlimited Solar Crown sarà ambientato ad Hong Kong e, come i due capitoli precedenti, offrirà un approccio open world al gameplay.