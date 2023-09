Test Drive Unlimited Solar Crown: scampoli di gameplay open world nel nuovo video

Per indorare l'amara pillola del rinvio al 2024 di Test Drive Unlimited Solar Crown, i ragazzi di KT Racing confezionano un video gameplay che ci offre uno spaccato dell'esperienza free roaming da vivere divorando l'asfalto digitale di Hong Kong.

Gli scampoli di gameplay datici in pasto da KT Racing ci portano all'interno di un autosalone Alfa Romeo per farci scegliere idealmente il bolide da guidare per gli oltre 600 chilometri di strade dell'enorme mappa dell'ex colonia britannica.

La reinterpretazione digitale dei 14 distretti in cui sarà suddivisa l'isola di Hong Kong proporrà un numero indefinito di sfide, tanto in singolo quanto in multiplayer, grazie alle quali poter ampliare ulteriormente il proprio garage.

A detta degli sviluppatori francesi, ogni area della mappa open world sarà caratterizzata da un suo specifico set di attività free roaming e 'caratteristiche ambientali', dalle tipologie di strade da percorrere alle differenze rappresentate dagli scenari urbani e naturali che faranno da sfondo all'esperienza di gioco. E questo, per tacere dei cambiamenti dinamici che interesseranno lo scenario in funzione del ciclo giorno-notte.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video gameplay, non prima però di ricordarvi che Test Drive Unlimited Solar Crown sarà disponibile dal prossimo anno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.