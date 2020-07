Test Drive Unlimited Solar Crown svelato ufficialmente al NACON Connect

KT Racing approfitta della vetrina mediatica offertagli dal NACON Connect per annunciare ufficialmente Test Drive Unlimited Solar Crown, il prossimo capitolo di questa iconica serie di guida a mondo aperto.

Il team di sviluppo capitanato da Alain Jarniou promette di mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni con la serie motoristica di WRC per dare vita a un'esperienza racing ad alto contenuto di ottani. A detta degli stessi autori di KT Racing, Solar Crown conserverà il DNA della serie e ne evolverà i contenuti attraverso una carriera ambientata in un lussuoso mondo insulare ricreato in scala 1:1.



Come da tradizione per la saga, anche nel nuovo Test Drive Unlimited ci sarà spazio per una componente narrativa e una vasta selezione di auto da sogno: il nostro alter-ego dovrà gareggiare nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose che si svolgerà in ogni regione di una grande mappa esplorabile liberamente.



Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del primo trailer Test Drive Unlimited Solar Crown e rimaniamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni sul periodo di commercializzazione e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo progetto.