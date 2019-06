Test di Halo Reach su PC: minaccia di ban agli utenti che vi accedono illecitamente

Cogliendo la community piuttosto di sorpresa, il team di 343 Industries ha reso disponibili il primo test di Halo Reach su PC nel corso della notte tra 28 e 29 giugno.

L'acceso a questo primo "flight" del gioco è stata tuttavia limitata ad un numero piuttosto esiguo di partecipanti. Al fine di ottenere il miglior feedback possibile in merito alla versione di gioco proposta, la software house ha coinvolto poco meno di 1000 videogiocatori. Sembra tuttavia che alcuni utenti si siano serviti di vie illecite per accedere alla prova: a renderlo noto è la stessa 343 Industries. Un post pubblicato sul forum ufficiale di Halo recita infatti: "È giunto alla nostra attenzione che l'Halo Insider flight è stato illegalmente distribuito online. Se scaricate o giocate questa copia illegale, noi abbiamo il diritto di bannare tutti gli account associati e rimuovervi da tutti i correnti o futuri programmi di 343". Il breve, ma poco fraintendibile messaggio si conclude con un rimando al Microsoft Service Agreeement.



Ricordiamo che questo primo servizio di test di Halo: Reach su PC si concluderà in data 1 luglio. Durante il periodo di attività, gli utenti selezionati da 343 Industries hanno modo di provare una versione rivista della sezione di gioco portata dal team all'E3 2019. Vi segnaliamo inoltre che la software house, con il debutto del flight, ha condiviso col pubblico un gameplay in 4K di Halo Reach su PC, durante il quale viene mostrata la missione "Tip of the Spear".