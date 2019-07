Test di Project xCloud: partono gli inviti per gli iscritti a Xbox e Windows Insider

Secondo quanto riferito da alcuni utenti su Twitter che partecipano al programma Xbox e Windows Insider, la divisione Xbox di Microsoft avrebbe cominciato a inviare a una ristretta cerchia di fortunati gli inviti necessari per partecipare ai test di Project xCloud.

In base alle informazioni condivise dai curatori dei portali social di Idle Sloth, la mail recapitata agli iscritti ai programmi di Xbox e Windows Insider permette di accedere all'xCloud Validation Program, attraverso il quale poter provare in anteprima i servizi in game streaming di Project xCloud con diverse settimane di anticipo rispetto alle tempistiche preannunciate da Microsoft, ovvero il mese di ottobre.

La lista dei videogiochi accessibili durante questo primissimo network test di xCloud comprenderebbe una ristretta selezione di titoli, tra i quali figurano le versioni cloud di Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, la campagna principale di Crackdown 3 e Disneyland Adventures.

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se la fase di test di Project xCloud che avverrà a ottobre coinvolgerà solo gli Insider o se, al contrario, interesserà una fetta più ampia di utenti per includere, ad esempio, gli abbonati al nuovo servizio di Xbox Game Pass Ultimate lanciato a giugno su PC Windows 10 e Xbox One.