TEST TEST TEST: loop temporali al centro della nuova avventura gratis su Steam

Mojiken, il team autore dell'apprezzato A Space for the Unbound, ha appena pubblicato su Steam il suo nuovo progetto: TEST TEST TEST, un'avventura grafica pronta per essere scaricata in maniera completamente gratuita da tutti gli utenti della piattaforma di Valve.

In TEST TEST TEST prendiamo il controllo di un normale impiegato d'ufficio costretto a dover fuggire da un loop temporale che lo blocca in una realtà alternativa. L'impiegato è dunque chiamato a risolvere rompicapi sempre più complessi, raccogliendo nel frattempo indizi e dettagli che possono essergli d'aiuto per spezzare il loop, attraverso meccaniche in puro stile punta e clicca.

TEST TEST TEST offre ampie aree da esplorare e piene di puzzle non lineari da risolvere entro i 15 minuti che compongono ogni loop. A condire il tutto troviamo infine una grafica in pixel art dallo stile accattivante ed evocativo, che dona un tocco di personalità in più alla nuova opera di Mojiken prodotta da Toge Productions. E considerato che A Space for the Unbound si può considerare tra i giochi più sottovalutati per Nintendo Switch nel 2023, potrebbe valerne la pena scoprire quali sorprese ha in serbo TEST TEST TEST per tutti i giocatori. In fondo tentar non nuoce, del resto è gratis!