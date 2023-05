Testament The Order of High Human: svelato in video il brutale metroidvania in soggettiva

Con il lancio del survival horror sulle sette sataniche di Shame Legacy ormai imminente, per gli sviluppatori di Fairyship Games è tempo di svelare il loro prossimo videogioco, l'avventura metroidvania in soggettiva Testament: The Order of High Human.

Il nuovo action adventure a tinte ruolistiche della software house indipendente proietta i patiti del genere nel regno di Tessara, un mondo fantasy sull'orlo del collasso. Il nostro compito sarà quello di indossare i panni del Re immortale di High Humans per lavare nel sangue l'onta subita dal tradimento di suo fratello Arva.

Il viaggio da compiere insieme al nostro vendicativo alter-ego sarò pieno di ostacoli da superare per riacquisire il potere perduto e riuscire, in questo modo, a scacciare le orde di infedeli e adoratori di demoni al seguito di Arva.

Tra un combattimento e l'atro, l'eroe potrà servirsi degli incantesimi appresi e delle abilità riottenute per scatenare sui nemici tutta la rabbia per il tradimento subito, merito di un impianto ludico pieno di spade, archi e magie da padroneggiare per abbattere gli avversari e risolvere gli enigmi ambientali.

Restiamo perciò in attesa di conoscere la finestra di lancio di Testament The Order of High Human su PC e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini e del video di presentazione.