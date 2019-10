I testi di The Outer Worlds sono troppo piccoli? Le prime mod 'risolvono' il problema

La scena dei modder di The Outer Worlds si mette ufficialmente in moto per provare a superare una delle maggiori criticità del GDR fantascientifico di Obsidian, ossia quello dell'assenza di una funzione che consenta agli utenti di modificare la dimensione dei caratteri.

La prima patch fan made che risolve in parte questo problema ci arriva dall'utente di Reddit conosciuto come ChocoTacoz e assume la forma di un semplice tweak del file .INI che, in quanto tale, può essere effettuato solo ed esclusivamente su PC. Stando al redditor, chi desidera aumentare la dimensione dei caratteri dei menù di pausa e dei testi dei dialoghi ingame non deve fare altro che modificare il file Engine.INI presente nella cartella principale di installazione di The Outer Worlds e aggiungere una riga di codice.

In base al valore numerico impostato tramite questo tweak, al riavvio del gioco dovremmo notare un aumento nella grandezza dei caratteri e, quindi, un miglioramento nella leggibilità dei testi e nell'accessibilità del titolo.

Sempre dalla scena dei programmatori dilettanti arrivano inoltre delle mod di The Outer Worlds che consentono agli appassionati di saltare il filmato introduttivo e di accedere alla console dei comandi dell'Unreal Engine 4, consentendoci così di agire su numerosi parametri che coinvolgono la grafica e il gameplay dell'ultima, brillante commedia spaziale di Obsidian. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra guida su migliori perk e abilità per iniziare la nostra epopea sci-fi tra i mondi alieni di Alcione.