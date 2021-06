Tetris 99 è una versione gratis e online del videogioco Tetris che incorpora elementi dei giochi battle royale, mettendo in competizione ben 99 giocatori simultaneamente che si sfideranno a suon di "righe", penalizzando gli avversari che riceveranno ostacoli (chiamati "blocchi spazzatura") con lo scopo di eliminarli dalla partita.

La versione fisica del gioco è acquistabile su Amazon Italia a soli 15,98 euro, con incluso anche l'abbonamento Nintendo Switch Online da 12 mesi (che da solo costerebbe ben 19,99 euro), ottenendo quindi uno sconto del 47% dal prezzo di listino di 29,99 euro.

Clicca qui per acquistare Tetris 99 + abbonamento Nintendo Switch Online da 12 mesi a soli 15,98 euro

L'articolo al momento è acquistabile su Amazon con spedizione a partire dal 12 luglio, la spedizione potrebbe anche essere più veloce di quanto dichiarato. L'ultima volta a questo prezzo è terminato in pochi minuti, pertanto se siete interessati all'acquisto, vi consigliamo di non esitare.

Per ottenere la spedizione gratuita per gli ordini di importo inferiore a 30 euro è necessario essere abbonati ad Amazon Prime o attivare la prova gratuita di 30 giorni se non avete in servizio attivo. Amazon Prime può essere attivato gratis per 30 giorni, senza obbligo di rinnovo, oppure a 36 euro all'anno, di seguito elenchiamo tutti i vantaggi per i suoi abbonati:

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.