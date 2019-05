Tetris 99, annunciato il DLC Big Block: introduce due nuove modalità di gioco offline

Annunciato totalmente a sorpresa nel corso di un Nintendo Direct di febbraio e divenuto immediatamente disponibile al termine dello show, Tetris 99 è diventato in breve tempo una produzione ampiamente apprezzata.

La peculiare formula videoludica, che si manifesta in un connubio d'eccezione tra tetramini e battle royale, è stata infatti in grado di attirare la curiosità e l'interesse di un vasto numero di utenti Nintendo Switch, che potrebbero essere lieti di sapere che Nintendo ha deciso di fornire un supporto post-lancio al gioco. La Casa di Kyoto ha infatti annunciato il DLC Big Block. Acquistabile al prezzo di 9,99 euro, questo contenuto aggiuntivo introduce in-game due nuove modalità:

Vs CPU : consentirà ai giocatori di sfidare 98 bot.

: consentirà ai giocatori di sfidare 98 bot. Maratona: il giocatori possono mettersi alla prova, cercando di eliminare quante più righe possibili.

Entrambe le due nuove modalità sono completamente offline e possono dunque essere giocate anche dagli utenti che non posseggono un abbonamento a Nintendo Switch Online. Ulteriore elemento interessante, Nintendo ha annunciato che il DLC Big Block include al suo interno anche una modalità multiplayer offline, che sarà resa disponibile nel corso di quest'anno e sulla quale saranno prossimamente condivisi nuovi dettagli.



