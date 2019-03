Tetris 99 può vantare un fan d'eccezione: Hideki Kamiya!

Tetris 99 è piombato su Nintendo Switch come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se l'aspettava, nessuno ne sentiva il bisogno, eppure in brevissimo tempo ha conquistato una vasta platea di giocatori.

Il titolo, offerto gratuitamente, cala le meccaniche dello storico titolo a base di mattoncini in un contesto battle royale, dando vita ad una formula che si è rivelata decisamente addictive. Qualità che hanno permesso a Tetris 99 di conquistare anche una figura di spicco dell'ambiente videoludico, ovvero Hideki Kamiya. Il director di Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami e Bayonetta (un curriculum di prim'ordine, non trovate?) non gioca ad altro da giorni, e soprattutto non perde occasione di farlo sapere tutto il mondo. Nell'ultima settimana, la già ricca timeline del profilo Twitter è stata invasa da post su Tetris 99!

A quanto pare il buon Kamiya sta anche diventando piuttosto bravo. Dopo aver raggiunto le posizioni più alte delle classifiche durante i primi giorni di gioco, è stato persino in grado di mettere a segno diverse vittorie. Voi, invece, come ve la state cavando? Se non avete ancora scaricato il gioco e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Tetris 99 a cura del nostro Andrea Fontanesi.