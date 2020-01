Tetris 99: il papà dell'originale Tetris è molto soddisfatto del lavoro svolto da Nintendo

A quanto pare, uno dei più grandi estimatori del travolgente Tetris 99 per Nintendo Switch è proprio il papà dell'originale Tetris, Alexey Pajitnov. In una recente intervista il programmatore "sovietico" ha infatti elogiato il titolo che ha riscosso tanto successo sulla console della grande N.

D'altronde la storie di Tetris e di Nintendo sono sempre andate a braccetto: il gioco, sviluppato nel lontano 1984 dallo scienziato russo Alexey Pajitnov per il computer sovietico Electronika 60, ha trovato la sua fortuna con l'uscita del primo GameBoy di Nintendo nel 1989. Da esperimento per il governo comunista a fenomeno videoludico di massa, il passo è stato breve. Discutendo sulle potenzialità del titolo e sulla riproposizione di Tetris 99, Pajitnov ha dichiarato: "Adoro Switch. Nintendo ha fatto un ottimo lavoro". Lo scienziato ha poi elogiato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, definendolo come una delle sue esclusive preferite, coronando però Tetris 99 (potete trovare la recensione a questo link) come gioco più entusiasmate poiché è in questi termini che vede il futuro del Franchise.

Insomma, il papà di Tetris sembra molto soddisfatto del lavoro svolto da Nintendo. Sempre in tema di grande N, sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale sulle esclusive per Switch più attese del 2020.