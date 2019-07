Tetris 99 per Switch uscirà in edizione fisica alla fine dell'estate

Nintendo of America ha annunciato l'edizione fisica di Tetris 99, disponibile dal 6 settembre negli Stati Uniti, al momento il lancio della versione retail del gioco non è stato confermato per il mercato europeo.

La versione scatolata di Tetris 99 costerà 29.99 dollari e includerà il gioco, il DLC The Big Block (con le modalità extra Maratona e Vs CPU) e dodici mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online. Acquistando il pacchetto pagherete dunque l'iscrizione al servizio ed il contenuto aggiuntivo (venduto a 9.99 dollari) con Tetris 99 offerto in omaggio.

Tetris 99 è disponibile in esclusiva per gli abbonati Nintendo Switch Online, il gioco non può essere acquistato su eShop ed anche la versione retail richiederà l'abbonamento, come detto incluso nella confezione. Al momento non sappiamo se questa iniziativa verrà estesa al nostro continente, restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Nintendo.