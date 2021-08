Tetris: come si chiamano i pezzi e quante sono le forme?

Chi non ha mai giocato a Tetris? Il celebre puzzle game russo è indubbiamente uno dei videogiochi più celebri in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno di culto grazie anche all'enorme successo riscosso dalla versione per Game Boy tra la fine degli anni '80 e tutti gli anni '90.

Ma vi siete mai chiesti quanti sono esattamente i pezzi di Tetris e come si chiamano le varie forme? I pezzi del Tetris sono figure geometriche conosciute come Tetramini, si tratta di sette forme diverse (ognuna composta da quattro blocchetti singoli) il cui design è ispirato a varie lettere dell'alfabeto tra cui la I, la J, la lettera L, la O e T e infine la S.



Nei numerosi videogiochi di Tetris i vari mattoncini vengono rappresentati in maniera spesso diversa ma mai troverete pezzi diversi da quelli elencati, i quali compongono la struttura universale dei Tetramini di Tetris, sette diversi pezzi formati da quattro singoli blocchi. I colori dei mattoncini variano spesso ma comuni sono le colorazioni azzurro o blu, verde fluo, rosa e giallo.



Lo sapevate? Oltre Tetris ci sono altri videogiochi a base di mattoncini tra cui l'altrettanto celebre Arkanoid e Lumines di Tetsuya Mizuguchi, in seguito autore anche dell'acclamato Tetris Effect.