Tetris Connected debutta su Steam, il DLC multiplayer gratis su PS4 ad agosto

Importanti novità per tutti gli amanti dei tetramini: Tetris Connected, la versione più completa dell'ultima opera di Tetsuya Mizuguchi che ha funto da gioco di lancio per Xbox Series X|S, sta per arrivare anche su Steam

La pubblicazione su Steam, fissata per il 18 agosto, sarà accompagnata da un'offerta di lancio del 25% di due settimane e da un DLC Digital Deluxe gratuito, comprendente sette tracce della colonna sonora (inclusa la famosa Connected Yours Forever), quattro wallpaper 4K per il desktop e sette immagini profilo per Steam. Nell'attesa, potete già aggiungere Tetris Effect Connected alla lista dei desideri.

Buone notizie anche per tutti coloro che già posseggono la versione base di Tetris Effect su PlayStation 4, Epic Games Store e Oculus Quest, dal momento che il 18 agosto riceveranno l'espansione multiplayer Connected con un update gratis, che includerà anche una nuova modalità Spettatore e un'inedita modalità "Lenta". Contestualmente, verrà abilitato il cross-play tra tutte le versione del gioco, ossia Steam, PS4, Epic Games Store, Oculus Quest, Xbox Series X|S, Xbox One e Microsoft Store PC, compreso Xbox Game Pass.

Per chi non lo sapesse, Tetris Effect Connected rappresenta una versione riveduta ed espansa di Tetris Effect (lanciato originariamente nel 2018 su PS4, nel 2019 su Epic Store e nel 2020 su Quest), con l'aggiunta di una serie di modalità multigiocatore competitive (Zone Battle) e cooperative (Connected), fruibili sia in locale sia online da un massimo di tre giocatori in contemporanea. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Tetris Effect Connected.