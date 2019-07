Tetris Effect è arrivato su PC, disponibile in sconto sull'Epic Games Store

Come promesso qualche giorno fa, Tetris Effect ha finalmente fatto il proprio debutto anche su PC, dov'è possibile acquistarlo in esclusiva sull'Epic Games Store.

Fino al prossimo 6 agosto 2019 potrete approfittare inoltre di un'interessante offerta che non solo vi consentirà di fare vostro il gioco ad un prezzo vantaggioso, ma anche di aggiungere al vostro acquisto i seguenti contenuti extra: dieci wallpaper a risoluzione 4K per il vostro desktop e la colonna sonora ufficiale composta da sette diversi brani. Al momento il gioco vi costerà solo 26,39 euro e, una volta terminata la promozione, il prezzo salirà a 32,99 euro.

Nel caso ve lo steste chiedendo, il gioco potrà essere giocato sia in maniera tradizionale che tramite un visore per la realtà virtuale. Tetris Effect gode infatti della compatibilità con Oculus Rift e HTC Vive, grazie ai quali sarà possibile immergersi totalmente nel puzzle game. Per i fanatici dei dettagli tecnici, inoltre, pare che la versione PC del gioco non abbia limite a framerate e risoluzione, sebbene vi sia un limite di 200 fotogrammi al secondo con v-sync abilitato.

Prima di procedere all'acquisto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Tetris Effect. Sulle nostre pagine trovate anche un interessantissimo speciale su Tetsuya Mizuguchi a cura di Andrea Maderna.