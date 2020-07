Tetris Effect Connected arriva su Xbox One e Series X con il multiplayer

L'evento dedicato ai giochi Xbox Series X si è appena concluso e ha visto tra i titoli presentati anche il nuovo Tetris Effect: Connected, una sorta di riedizione del gioco già disponibile su PC e PlayStation 4.

Il titolo è infatti una versione riveduta e corretta di Tetris Effect, che è stato espanso con una serie di modalità aggiuntive che faranno sicuramente piacere agli amanti del multiplayer. Acquistando Tetris Effect: Connected si potrà giocare sia in modalità cooperative che competitive online ed in locale. Nel trailer d'annuncio possiamo infatti vedere come i giocatori possano scegliere se collaborare o darsi battaglia nel celebre puzzle game.

Stando a quanto mostrato nel filmato, il gioco è in arrivo entro la fine dell'anno corrente su PC (Windows 10), Xbox One e Xbox Series X. Come confermato da Microsoft, inoltre, il gioco supporterà la funzionalità Smart Delivery e farà parte sin dal lancio del catalogo di Xbox Game Pass.

Per chi se lo stesse chiedendo, i possessori del gioco su PlayStation 4, Epic Games Store e Oculus Quest potranno accedere in maniera gratuita a tutte le novità dell'edizione Connected tramite un aggiornamento che verrà pubblicato nell'estate del 2021.