Tetris Effect Connected festeggia il film su Tetris: disponibili i due livelli segreti

Sin dal lancio, Tetris Effect: Connected ha accolto due livelli segreti, che ora diventano disponibili per tutti i giocatori per un periodo di tempo limitato.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di festeggiare in questo modo il lancio del nuovo lungometraggio dedicato alla storia di Tetris. Firmato dal regista John S. Baird, il film è ora disponibile in esclusiva all'interno del catalogo del servizio Apple TV, dove può essere liberamente visionato dagli abbonati. Come accennato, per festeggiare l'esordio della pellicola, l'opera firmata da Tetsuya Mizuguchi offre alla community la possibilità di cimentarsi con i due livelli segreti. Ispirata agli anni Ottanta, la coppia di scenari di Tetris Effect: Connected propongono una colonna sonora e un design dal sapore nostalgico.



Battezzati "1984" e "1989", i due livelli sono presentati nel trailer che trovate in apertura a questa news. I contenuti resteranno accessibili solamente per un periodo di tempo limitato, il cui scadere non è però stato specificato dagli autori del titolo. Gli appassionati di tetramini possono approfittare degli scenari esclusivi in diverse modalità: Marathon, Chill Marathon, Mistery e Quick Play.



Esordito in origine su console Sony, nel tempo Tetris Effect: Connected ha trovato spazio anche su hardware Microsoft, con debutto su PC e console Xbox. Per tutti i dettagli sulla nuova pellicola disponibile su Apple TV, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione del film su Tetris.