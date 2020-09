Tetris Effect Connected è un gioco di lancio di Xbox Series X e S, gratis con Game Pass

Il publisher Enhance Games e gli studi di sviluppo Monstars e Resonair hanno annunciato che Tetris Effect: Connected verrà lanciato il 10 novembre su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC via Microsoft Store. Ciò significa che l'avvincente opera musicale di Tetsuya Mizuguchi sarà un gioco di lancio delle due console next-gen di Redmond.

Le buone notizie non finiscono qui: lo stesso giorno verrà anche messo a disposizione di tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno quindi scaricarlo e giocarlo senza spendere alcun soldo in aggiunta a quelli richiesti dall'abbonamento. Per chi non lo sapesse, Tetris Effect: Connected rappresenta una versione riveduta ed espansa dell'originale lanciato originariamente nel 2018 su PlayStation 4, con l'aggiunta di una serie di modalità multigiocatore competitive (Zone Battle) e cooperative (Connected), fruibili sia in locale sia online da un massimo di tre giocatori in contemporanea. È previsto il supporto al cross-play tra tutte le console e i dispositivi della famiglia Xbox, inoltre la versione Xbox Series X godrà della risoluzione 4K nativa a 60 frame al secondo.

Come precedentemente annunciato, l'espansione multiplayer arriverà anche su PlayStation 4, PC via Epic Games Store e Oculus Quest nel corso dell'estate del 2021. Nel frattempo, se ne volete sapere di più sul gioco, potete leggere la nostra (entusiastica) recensione di Tetris Effect.