Tetris Effect uscirà presto su PC in esclusiva su Epic Games Store

Il periodo di esclusività per PlayStation 4 di Tetris Effect, l'ultima sinestesia videoludica del maestro Tetsuya Mizuguchi, sta per terminare. Il titolo verrà infatti pubblicato su PC il prossimo 23 luglio, in esclusiva su Epic Games Store.

Per celebrare l'annuncio, Enhance ha pubblicato lo stupendo trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Esattamente come sulla console di casa Sony, anche su PC Tetris Effect potrà essere giocato sia in maniera tradizionale, sia in Realtà Virtuale. Il titolo sarà compatibile con Oculus Rift e HTC Vive, oltre che con un'ampia varietà di pad, dai tradizionali ai controller VIVE, Oculus Remote e Touch. La versione PC vanterà texture ed effetti particellari migliori, oltre a risoluzione e framerate sbloccati: ciò significa che sarà in grado di raggiungere la massima qualità resa possibile dalla vostra configurazione hardware. La versione PC permetterà inoltre di regolare il numero e il volume delle particelle, oltre che il filtraggio delle texture, opzioni assenti su PlayStation 4. Come se non bastasse, è anche previsto il supporto agli schermi ultrawide.

Nel pacchetto saranno inclusi oltre 30 livelli giocabili, ognuno con musica, effetti grafici, sfondi e sonoro personalizzati, in più di 10 modalità differenti. Nell'attesa che il titolo arrivi su PC, vi consigliamo di leggere la recensione di Tetris Effect a cura del nostro Gabriele Ferrara. Il titolo può già essere preordinato su Epic Games Store al prezzo promozionale di 26,39 euro, dopodiché passerà a 32,99 euro.