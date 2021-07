Tetris radioattivo: youtuber crea un clone del Game Boy a energia nucleare!

Quasi a voler "celebrare col botto" i venti anni del Game Boy Advance, lo youtuber Ian Charnas ha provato a modificare un clone del Game Boy per giocare a Tetris alimentando la console rip-off con una batteria a energia nucleare.

Specializzatosi nella realizzazione di progetti fan made con assurde modifiche tecnologiche per gadget di uso quotidiano, il creatore di contenuti ha acquistato una retroconsole portatile "in stile Game Boy" per dotarla di una fonte di alimentazione quantomai insolita: una batteria nucleare!

Il dispositivo ideato dallo youtuber sfrutta una batteria connessa a dei pannelli solari miniaturizzati che ricevono l'energia dalla luce emessa dal decadimento naturale del trizio. Il sistema escogitato dal Ian è estremamente inefficiente dal punto di vista energetico (e commerciale), ma comunque sufficiente a garantirgli delle sessioni di gioco a Tetris con la sua retroconsole rip-off di Game Boy della durata massima di un'ora.

In cima alla notizia trovate il video confezionato dallo youtuber per ricostruire tutti i passaggi compiuti per costruire questo bizzarro dispositivo tecnologico sfruttando le radiazioni emesse dall'isotopo instabile dell'idrogeno: per quanto riguarda i suoi progetti futuri, il creatore di contenuti ha promesso di creare un palmare a energia nucleare e di lanciare un'asta benefica per raccogliere fondi da destinare ai bambini più bisognosi che vivono nelle aree limitrofe alla Zona di Alienazione di Chernobyl.