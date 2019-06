Tetris Royale: annunciato il puzzle game per sistemi mobile iOS e Android

Galvanizzati dagli ottimi risultati raggiunti con Tetris 99 su Nintendo Switch e con Tetris Effect per PS VR, The Tetris Company conferma di aver stretto un accordo con N3twork per sviluppare Tetris Royale.

Il nuovo puzzle game di N3twork approderà su sistemi mobile iOS e Android nel corso dei prossimi mesi e, come suggerisce il nome del progetto, promette di essere un vero e proprio concentrato di sfide battle royale a base di tetramini.

Il titolo sarà il primo di una lunga serie di lavori a cui N3twork si dedicherà in funzione della partnership pluriennale siglata con le alte sfere della statunitense Tetris Company. Il gioco darà accesso a competizioni giornaliere e stagionali e coinvolgerà un massimo di 100 giocatori per lobby.

Le sfide proposte da Tetris Royale saranno sia a tempo che ad obiettivi, consentendo agli appassionati vecchi e nuovi di Tetris di testare le proprie capacità con i tetramini in un contesto multiplayer che farà della strategia e della rapidità le sue armi più affilate. Nonostante l'annuncio di Tetris Royale non sia accompagnato da alcun filmato di presentazione, possiamo facilmente intravedre i contorni del quadro ludico che i ragazzi di N3twork disegneranno per dare forma a questo progetto per sistemi mobile iOS e Android.

In ogni caso, gli sviluppatori di Tetris Royale riferiscono di voler lanciare una fase di beta testing nel corso di quest'anno: entro breve conosceremo le modalità di partecipazione alla prova e i Paesi nei quali sarà possibile accedervi.