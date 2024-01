Tetris: un genio tredicenne ha 'finito' la versione NES dopo 34 anni, mandandola in crash

E' stato riproposto in innumerevoli versioni nel corso degli anni e praticamente su ogni piattaforma esistente, ma tra le edizioni più celebri di Tetris va citata senza dubbio quella per NES pubblicata nel 1989 e considerata tra le più difficili mai create. Ma a distanza di 34 anni, qualcuno è riuscito a "batterla".

Blue Scuti, un tredicenne arrivato tra i semifinalisti del Classic Tetris World Championship 2023, è riuscito a giocare senza sosta e senza mai perdere fino al livello 237 di Tetris per NES: proprio arrivato a quel punto il gioco si è bloccato, evento mai avvenuto prima d'ora sulla scena competitiva del celebre rompicapo segnando così un nuovo record storico. La community ha già ribattezzato quel momento il "True Killscreen", con Blue Scuti che è dunque entrato nella leggenda di Tetris grazie alla sua titanica impresa.

Bisogna infatti precisare che il Tetris per la console Nintendo termina formalmente al livello 29, punto in cui i blocchi cominciano a cadere a velocità doppia rendendo virtualmente impossibile proseguire oltre per un giocatore comune. Nella scena competitiva, però, gli appassionati si sfidano da innumerevoli anni per vedere quanto lontano possono arrivare una volta raggiunto il livello 29, considerato che dopo questo stage la velocità dei blocchi non aumenta ulteriormente. Alcuni giocatori competitivi sono andati così oltre da scoprire uno strano glitch al livello 138 che stravolge i colori dei blocchi. Mai nessuno prima di Blue Scuti è riuscito tuttavia ad andare oltre, scrivendo così una nuova pagina della storia di Tetris per NES mandandolo in crash.

Record a parte, uno delle ultime versioni più apprezzate del famoso rompicapo è Tetris Effect Connected, versione riveduta e corretta dell'originale Tetris Effect: la nostra recensione di Tetris Effect Connected vi illustra tutte le caratteristiche di questa edizione.