Tetsuya Mizuguchi ed Enhance puntano alla next-gen per il proprio prossimo gioco

Dopo il lancio di Tetris Effect su Playstation 4 e Playstation 4 VR, il team di Enhanced sembra già avere le idee piuttosto chiare sul proprio prossimo progetto.

A confermarlo è il noto autore videoludico Testsuya Mizuguchi, CEO della software house. Quest'ultimo, discutendo del futuro titolo nel corso di un'intervista concessa a Videogames Chronicles, non ha infatti usato giri di parole, affermando: "Vogliamo fare un gioco sulle prossime console [...] attualmente Enhanced si trova in un'ottima posizione per trarre profitto di qualunque cosa la next-gen offrirà una volta uscita". Un evento per il quale lo sviluppatore si dichiara estremamente entusiasta, anche in virtù della propria passione per la tecnologia.



Tra gli elementi già noti particolarmente apprezzati da Mizuguchi figura la conferma della retrocompatibilità di PS5, una caratteristica che ritiene positiva sia per gli sviluppatori sia per i videogiocatori. In particolare, l'autore ha dichiarato: "Specialmente perchè cerco di realizzare giochi che non risultino divertenti solamente nel momento in cui sono pubblicati, ma anche anni più tardi. Spero che questo diventi un nuovo standard in tutte le piattaforme".



Tra le creazioni di Mizuguchi possiamo citare Rez, Luminos es il suo titolo più recente, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra recensione di Tetris Effect: su cosa lo vorreste vedere all'opera in futuro?