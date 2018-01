Tetsuya Nomura sarà presente al Kingdom Hearts Union X Festival: novità in arrivo su KH3?

ha confermato la sua presenza all'evento, che si terrà ad Anaheim, in California, il prossimo 15 aprile. In questa occasione il producer di Square-Enix potrebbe rivelare novità su

Il Fan Festival di Kingdom Hearts Union X è organizzato dalla community di sostenitori del gioco mobile con il supporto di Square-Enix, la partecipazione di Nomura ad un evento così piccolo ha destato non poco scalpore, non è escluso che il producer di Kingdom Hearts III possa approfittare di questa occasione per svelare ulteriori dettagli sul progetto.

Secondo alcuni rumor, la data di uscita di Kingdom Hearts 3 sarà annunciata a febbraio mentre il gioco potrebbe uscire tra luglio e settembre o al più tardi durante l'autunno, il lancio nel 2018 è stato più volte confermato anche dal publisher Square-Enix.