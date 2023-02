TEVI: svelato in video il nuovo metroidvania per PC, PlayStation e Switch

Forti dell'esperienza maturata con il platform tra bullet hell e RPG Rabi-Ribi, il team CreSpirit si riaffaccia sui social per presentare ufficialmente TEVI, un'avventura metroidvania a scorrimento in sviluppo su PC, PlayStation e Switch.

Il progetto di TEVI è realizzato in collaborazione con GemaYue e trae spunto dalle avventure 2D più iconiche per immergere gli appassionati del genere in una dimensione piena di segreti da scoprire, nemici da affrontare e scenari fantasy da esplorare.

L'ultima fatica digitale di CreSpirit attinge a piene mani dal lavoro svolto con Rabi-Ribi per trasformare ogni battaglia in un inferno di proiettili da schivare. Il destino del nostro alter-ego andrà intrecciandosi con quello degli alleati e dei PNG da incontrare nel corso della campagna principale, con tante abilità da sbloccare per customizzare la propria build. Non mancheranno poi gli scontri con i boss e i combattimenti opzionali per accedere alle aree segrete della mappa e ai tesori che custodiscono tra equipaggiamenti rari e poteri avanzati.

La commercializzazione di TEVI è prevista nella seconda metà del 2023 su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5: cosa ne pensate di questo metroidvania a tinte bullet hell? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato le immagini e il video che trovate in calce e in cima alla notizia.