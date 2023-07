Texas Chain Saw Massacre: niente bot, né offline play ed ecco perché

A differenza di altri titoli di Gun Interactive come Friday the 13th: The Game, in cui erano presenti i bot attraverso una funzione speciale, in Texas Chain Saw Massacre non vedremo né bot, né l'offline. Gli sviluppatori spiegano i motivi della loro scelta.

Ai microfoni di MP1st, che domandava ai creatori di Texas Chain Saw Massacre se avessero valutato di aggiungere bot offline o una modalità offline in generale, questi hanno dichiarato quanto segue:

"Non abbiamo preso in considerazione di inserire dei bot offline in questo titolo. Abbiamo imparato molto da Friday the 13th e dal tempo necessario per realizzare una funzionalità del genere. I bot credibili nei giochi richiedono molto tempo e sono difficili da creare bene. Ciò avrebbe ridotto drasticamente le nostre funzionalità di gioco principali, influenzando così l'esperienza complessiva che volevamo creare."

Gli sviluppatori proseguono dicendo che hanno preferito spingere il più possibile sul genere horror asimmetrico per creare un'esperienza PvP unica e immersiva nel mondo di gioco, come dimostra anche l'ultimo video gameplay di The Texas Chain Saw Massacre.

Comunque sia, questo non significa che la decisione sia impressa nel granito. È possibile che, come capitato per altri titoli in passato, dei bot offline vengano aggiunti con un futuro aggiornamento, per quanto al momento il team non si sia pronunciato a tal proposito. Non resta che attendere l'uscita di The Texas Chain Saw Massacre per capire se si rivelerà la scelta giusta.