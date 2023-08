Texas Chain Saw Massacre, l'horror parte forte: i produttori lodano il Game Pass

Le ottime recensioni di Texas Chain Saw Massacre fanno da sfondo alla partenza lanciata del nuovo horror multiplayer di Sumo Nottingham: l'esperienza a tinte splatter edita da Gun Interactive ha superato il milione di giocatori nella sola giornata di lancio.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamingBolt, il CEO e presidente di Gun Interactive Wes Keltner ha riflettuto su uno dei fattori che, presumibilmente, hanno contribuito al successo di lancio di The Texas Chain Saw Massacre, ovvero l'accordo siglato con Microsoft per portare il titolo nel catalogo del Game Pass sin dal day one.

Nella fase che ha preceduto l'apertura dei server dell'horror in multiplayer asimmetrico, Keltner ha spiegato che "non c'era da pensarci due volte, il Game Pass era un'opportunità da cogliere al volo e per noi è stata una decisione ovvia. Perché vedete, per un gioco come questo è fondamentale riempire da subito i server, bisogna garantire l'avvio veloce delle partite da parte dei giocatori, perciò portare The Texas Chain Saw Massacre su Game Pass è stata una decisione estremamente facile da prendere, poiché lo rende disponibile a milioni di persone".

Come per tutti i videogiochi a sviluppo continuo che fanno del multiplayer la propria ragion d'essere, ad ogni modo, solo con il tempo capiremo se il Game Pass riuscirà o meno a fare da volano al successo a lungo termine dell'horror di Sumo Nottingham, offrendo agli sviluppatori un maggiore margine di manovra nella realizzazione dei futuri pacchetti di espansione e aggiornamenti contenutistici. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Texas Chain Saw Massacre.